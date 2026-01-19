Municipio e ICATEC firman convenio para ampliar cursos de capacitación en Acuña

Ciudad Acuña.– Con el objetivo de fortalecer la capacitación y el desarrollo económico de las familias, el municipio recibió al director general del ICATEC, Marco Cantú, con quien se concretó la firma de un convenio de colaboración.

Autoridades informaron que el gobierno estatal mantiene el impulso al trabajo coordinado con los municipios para ampliar las oportunidades de aprendizaje y capacitación, llevando los programas directamente a la población.

El convenio firmado por Marco Cantú busca acercar la capacitación a más colonias de Ciudad Acuña.

El acuerdo contempla incrementar la oferta de cursos que actualmente se imparten en las instalaciones del ICATEC, extendiéndolos a los centros comunitarios de la ciudad, con la finalidad de facilitar el acceso a las personas interesadas.

Con esta alianza, se espera incrementar la oferta de cursos en los centros comunitarios de la ciudad.

La intención es que los ciudadanos adquieran habilidades que les permitan emprender negocios propios o integrarse al mercado laboral, contribuyendo así a la generación de empleos y a mejores condiciones económicas para las familias.

La capacitación permitirá a los ciudadanos emprender negocios o integrarse al mercado laboral.

Con esta alianza, se prevé que los cursos lleguen a más colonias y sectores, acercando la capacitación a quienes más lo necesitan.