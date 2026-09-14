Conductor huye tras estrellarse contra barda de Oxxo en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Un vehículo Infiniti G35, modelo 2006, perdió el control y se impactó contra una barda perimetral propiedad de la empresa Oxxo.

El accidente ocurrió sobre el bulevar Sur Poniente, en el cruce con la calle Toledo, donde quedó el automóvil de color negro, con placas de Coahuila.

De acuerdo con los reportes, el vehículo fue señalado como responsable del accidente; sin embargo, se desconoce la identidad del conductor, debido a que huyó del lugar tras el impacto.

El choque no dejó personas lesionadas y únicamente se registraron daños materiales en la barda y el automóvil.

Detalles del accidente

Elementos de las autoridades correspondientes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias necesarias.

Aumento de accidentes viales

Los accidentes viales continúan registrándose en Ciudad Acuña, particularmente durante las altas horas de la noche, situación que mantiene en alerta a las autoridades.