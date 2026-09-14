Contactanos
Coahuila

Conductor huye tras estrellarse contra barda de Oxxo en Ciudad Acuña

Un Infiniti G35 perdió el control y terminó impactado contra la estructura.

Por Angel Garcia - 14 septiembre, 2026 - 01:50 p.m.
Conductor huye tras estrellarse contra barda de Oxxo en Ciudad Acuña
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD ACUÑA, COAH. — Un vehículo Infiniti G35, modelo 2006, perdió el control y se impactó contra una barda perimetral propiedad de la empresa Oxxo.

      El accidente ocurrió sobre el bulevar Sur Poniente, en el cruce con la calle Toledo, donde quedó el automóvil de color negro, con placas de Coahuila.

      De acuerdo con los reportes, el vehículo fue señalado como responsable del accidente; sin embargo, se desconoce la identidad del conductor, debido a que huyó del lugar tras el impacto.

      El choque no dejó personas lesionadas y únicamente se registraron daños materiales en la barda y el automóvil.

      Placeholder

      Detalles del accidente

      Elementos de las autoridades correspondientes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias necesarias.

      Aumento de accidentes viales

      Los accidentes viales continúan registrándose en Ciudad Acuña, particularmente durante las altas horas de la noche, situación que mantiene en alerta a las autoridades.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados