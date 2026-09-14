¡Toros Dica hace historia y conquista el tricampeonato en Ciudad Acuña!

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Toros Dica se coronó tricampeón de la Primera División de Ciudad Acuña tras vencer 1-0 a Cosmos en la final de la temporada.

El encuentro se mantuvo sin goles durante los primeros 80 minutos, hasta que el defensa Marco Berumen cobró un tiro libre y marcó el único tanto del partido, desatando la celebración del conjunto de Dica.

¿Cómo ocurrió la final?

Con este resultado, Toros Dica confirmó su dominio en la competencia y sumó un título más a su trayectoria dentro de la Primera División de Ciudad Acuña.

Detalles del campeonato

El tricampeón ha encontrado un equilibrio bajo la dirección de su entrenador, Rubén Villarreal, quien ha mantenido la fórmula que llevó al equipo a conquistar nuevamente el campeonato.

Próximos retos para Toros Dica

Ahora, el siguiente reto para Dica será buscar un histórico cuarto título frente a los equipos de la ciudad que compiten en la Primera División, siempre que el plantel mantenga su actual estructura.