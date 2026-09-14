FGR arresta a Pepe Ganem, exsecretario de Torreón, y a su esposa

TORREÓN, Coahuila — Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en la ciudad de Torreón a José Elías "Pepe" Ganem Guerrero, exsecretario del Ayuntamiento de este municipio, así como a su esposa, Martha Rodríguez Romero, exdirectora del Centro de Justicia Municipal, por su presunta responsabilidad en delitos cometidos en el ámbito de negocios particulares.

El operativo federal se ejecutó durante la madrugada en el municipio de la Comarca Lagunera tras cumplimentarse las órdenes de aprehensión dictadas por un juez de control federal. Fuentes vinculadas al caso señalaron que las indagatorias encabezadas por la autoridad ministerial central responden a presuntas irregularidades y manejos ilícitos detectados en actividades comerciales del sector privado, desvinculadas formalmente de sus pasadas responsabilidades en la administración pública local.

Ganem Guerrero ejerció la titularidad de la Secretaría del Ayuntamiento hasta agosto de 2025, mientras que Rodríguez Romero dejó la dirección del Centro de Justicia Municipal a inicios de septiembre del presente año. Tras concretarse la captura de ambos exservidores públicos en Coahuila, las autoridades federales alistaban su traslado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Penal del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde quedarán a disposición del juez que los requiere para la celebración de la audiencia inicial de formulación de imputación.