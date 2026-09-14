Descarrilan y vuelcan más de 80 vagones de tren de carga en Estación Marte, General Cepeda

GENERAL CEPEDA, Coahuila — Un tren de carga perteneciente a la empresa Kansas City Southern de México sufrió un severo descarrilamiento en las inmediaciones de la comunidad de Estación Marte, dentro del municipio de General Cepeda, dejando como saldo el vuelco de más de 80 vagones sobre la infraestructura ferroviaria de la Región Sureste del estado.

¿Cómo ocurrió el descarrilamiento?

El percance provocó la movilización de corporaciones de Protección Civil municipal y estatal, así como de elementos de la Guardia Nacional y personal técnico de la compañía ferroviaria para evaluar los daños materiales e inspeccionar la zona. Pese a la magnitud del accidente y el colapso masivo de la estructura del convoy, las autoridades locales confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni víctimas mortales entre la tripulación ni en las comunidades aledañas.

Detalles confirmados sobre el accidente

Las maniobras de remoción de los furgones volcados y la reparación del tramo de vía afectado mantendrán interrumpido el tránsito ferroviario comercial entre Torreón y Monterrey por un periodo estimado de varias horas. De forma paralela, cuadrillas especializadas iniciaron los peritajes técnicos para determinar las causas exactas del siniestro, evaluando si el incidente derivó de una falla mecánica en los ejes del convoy, un desgaste en los rieles o las condiciones de la vía.