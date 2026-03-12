Contactanos
Coahuila

Impulsan liderazgo juvenil con congreso "300 Líderes Pa´ Delante" en Ciudad Acuña

Reúnen a 300 universitarios en un encuentro con conferencias, dinámicas de integración y un mensaje del gobernador Manolo Jiménez para fortalecer su participación en el desarrollo de sus comunidades.

Por Angel Garcia - 12 marzo, 2026 - 02:29 p.m.
Impulsan liderazgo juvenil con congreso "300 Líderes Pa´ Delante" en Ciudad Acuña
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Acuña, Coahuila.– Con el objetivo de fortalecer la participación y formación de la juventud, el Gobierno del Estado realizó en esta frontera el congreso "300 Líderes Pa´ Delante", donde fueron reunidos los 300 jóvenes seleccionados dentro del programa de liderazgo juvenil.

      Durante el encuentro se ofrecieron diversas conferencias y actividades orientadas a impulsar la preparación y el desarrollo personal de los participantes, quienes forman parte de este proyecto que busca fomentar el liderazgo entre estudiantes de nivel universitario.

      Placeholder

      ¿Qué actividades se realizaron en el congreso?

      Como parte de la dinámica del congreso, los asistentes fueron organizados en equipos identificados como distintos países, lo que permitió desarrollar ejercicios de integración y trabajo colaborativo entre los jóvenes.

      El titular del Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE), Iván Terashima, destacó que es la primera ocasión en que este congreso se realiza en Ciudad Acuña, con la intención de brindar mayores oportunidades de formación a los jóvenes del municipio.

      Placeholder

      ¿Quién inauguró el congreso?

      La conferencia inaugural fue impartida por el gobernador Manolo Jiménez, quien compartió diversos consejos y experiencias con los asistentes, alentándolos a continuar preparándose y a participar activamente en el desarrollo de sus comunidades.

      Con este tipo de actividades, autoridades estatales buscan seguir impulsando la inclusión y el liderazgo juvenil en la región.

      Placeholder

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados