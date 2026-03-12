Fallece Víctor Vega de los Santos; víctima de dengue hemorrágico

Fallece Víctor Vega de los Santos, quien formaba parte del equipo de Mejora Coahuila y era identificado como militante del PRI, además de contar con una amplia trayectoria dentro de la administración pública en Monclova y dentro del sindicato de la 147.

De manera extraoficial se informó que Vega de los Santos permanecía hospitalizado desde hace varios días tras presentar complicaciones de salud asociadas presuntamente a dengue hemorrágico, enfermedad que le provocó una baja considerable de plaquetas.

Inicialmente fue ingresado al hospital del ISSSTE y se gestionaba su traslado a la Clínica 7 del IMSS, sin embargo, lamentablemente perdió la vida antes de concretarse el cambio de hospital.

Su fallecimiento generó consternación también entre ex compañeros de Altos Hornos de México, particularmente de la Sección 147, organización sindical con la que mantuvo una estrecha relación durante varios años.

Dentro del ámbito sindical se desempeñó como suplente de secretario de Actas durante el periodo en que Ricardo Rodríguez Rocha encabezó la dirigencia de la Sección 147. Posteriormente su trayectoria lo llevó al ámbito político y administrativo.

En el servicio público fue regidor de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de Monclova durante la administración de Fernando de la Fuente, y más adelante ocupó el cargo de director de Obras Públicas cuando Jorge Williamson estuvo al frente del municipio.

En los últimos años continuó participando activamente en proyectos sociales y dentro de la estructura partidista del PRI, manteniendo siempre cercanía con la gente.

La noticia de su fallecimiento ha provocado múltiples muestras de pesar entre amigos, compañeros del sindicato y actores políticos de la región, quienes reconocen su participación tanto en la vida sindical como en la administración pública de Monclova.