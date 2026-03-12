Contactanos
Coahuila

Fallece trabajador de la vidriera tras desvanecerse en su área laboral

El hombre fue trasladado de emergencia a un hospital en Piedras Negras, pero llegó sin signos vitales.

Por Alberto Ibarra Riojas - 12 marzo, 2026 - 10:35 a.m.
Fallece trabajador de la vidriera tras desvanecerse en su área laboral
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      NAVA, COAH. — Un trabajador de 34 años perdió la vida la noche del miércoles luego de desvanecerse mientras realizaba sus labores dentro de la empresa Industria Vidriera, ubicada sobre la carretera federal 57.

      De acuerdo con el reporte de las autoridades, el fallecido fue identificado como Diego Daniel Reyna Rubí, quien comenzó a sentirse mal durante su jornada laboral mientras se encontraba dentro de la planta.

      Placeholder

      Trascendió que inicialmente acudió al área de enfermería de la empresa, donde fue revisado y posteriormente regresó a su área de trabajo. Minutos después, el trabajador se desvaneció mientras continuaba con sus labores.

      Ante la situación, paramédicos de la propia empresa lo trasladaron de emergencia al Hospital Inglés, ubicado en la colonia Las Fuentes, en Piedras Negras; sin embargo, al momento de su ingreso al área de urgencias ya no presentaba signos vitales.

      Personal médico realizó maniobras de reanimación sin obtener respuesta, por lo que finalmente se confirmó su fallecimiento.

      Placeholder

      Acciones de la autoridad

      Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados