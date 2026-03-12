Fallece trabajador de la vidriera tras desvanecerse en su área laboral

NAVA, COAH. — Un trabajador de 34 años perdió la vida la noche del miércoles luego de desvanecerse mientras realizaba sus labores dentro de la empresa Industria Vidriera, ubicada sobre la carretera federal 57.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el fallecido fue identificado como Diego Daniel Reyna Rubí, quien comenzó a sentirse mal durante su jornada laboral mientras se encontraba dentro de la planta.

Trascendió que inicialmente acudió al área de enfermería de la empresa, donde fue revisado y posteriormente regresó a su área de trabajo. Minutos después, el trabajador se desvaneció mientras continuaba con sus labores.

Ante la situación, paramédicos de la propia empresa lo trasladaron de emergencia al Hospital Inglés, ubicado en la colonia Las Fuentes, en Piedras Negras; sin embargo, al momento de su ingreso al área de urgencias ya no presentaba signos vitales.

Personal médico realizó maniobras de reanimación sin obtener respuesta, por lo que finalmente se confirmó su fallecimiento.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.