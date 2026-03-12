Estaba con su madrina Menor extraviada moviliza a Policías

MONCLOVA, COAH.— Una intensa movilización de elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado se registró la tarde de este jueves en la colonia 21 de Marzo, luego que una menor de 11 años fue reportada como extraviada por su propia madre, quien temía que algo malo le hubiera ocurrido.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, fue la tarde del pasado miércoles, cerca de las 18:00 horas, cuando la niña identificada como Guadalupe 'N' de 11 años, salió de su domicilio ubicado en dicho sector y desde ese momento sus familiares no volvieron a saber nada de ella.

Ante la incertidumbre y el paso de las horas sin tener noticias de su hija, la madre de la menor, decidió solicitar el apoyo de las autoridades para iniciar su búsqueda.

La mujer explicó a los oficiales que desde la tarde del miércoles la pequeña había salido de su vivienda, lo que generó preocupación entre la familia al temer que pudiera encontrarse en alguna situación de riesgo.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal iniciaron recorridos en el sector, mientras que también se notificó a los detectives de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado debido a la posible desaparición de la menor.

Durante las acciones de búsqueda, las autoridades lograron ubicar a la niña en un domicilio ubicado sobre la calle 46, donde se encontraba en casa de su tía madrina.

En el lugar, los oficiales dialogaron tanto con la menor como con su familiar y con la madre de la niña para esclarecer la situación que originó la movilización policiaca.

Debido a la delicadeza del caso y con el objetivo de proteger a la menor, las autoridades decidieron resguardar a la niña, así como a su madre y a su tía, trasladándolas a las instalaciones de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF).

La madre de Guadalupe N. reportó su desaparición tras no saber de ella durante horas.

Será esta dependencia la encargada de realizar las investigaciones correspondientes para determinar por qué motivo la menor salió de su domicilio y permaneció fuera de casa durante varias horas, provocando momentos de angustia y desesperación entre sus familiares.