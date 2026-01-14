Contactanos
Autoridades aprueban construcción de cuarta estación de Bomberos en Ciudad Acuña

Buscan mejorar tiempos de respuesta en zonas con alta incidencia de incendios.

Por Angel Garcia - 14 enero, 2026 - 04:32 p.m.
Autoridades aprueban construcción de cuarta estación de Bomberos en Ciudad Acuña
      Ciudad Acuña.– Ante el crecimiento en la demanda de servicios de emergencia, autoridades municipales dieron luz verde a la construcción de una cuarta estación de Bomberos, con la finalidad de mejorar los tiempos de respuesta en zonas con alta incidencia de incendios.

      Ubicación de la nueva estación

      El director de Protección Civil y Bomberos, Carlos Flores Diego, informó que la nueva estación se ubicará en la colonia 5 de Mayo, considerada desde hace años como una de las áreas con mayor número de siniestros en la ciudad.

      Detalló que la base contará con lo básico para su operación, principalmente una unidad de atención, lo que permitirá acercar los servicios de emergencia a la población y brindar una respuesta más oportuna.

      "Es una estación en la que veníamos pensando desde hace años y que nos ayudará mucho por cuestiones de tiempo y traslado, al tratarse de una zona lejana a nuestras estaciones establecidas", señaló el funcionario.

      Objetivos del proyecto

      Con este proyecto se busca fortalecer la cobertura del cuerpo de Bomberos y continuar mejorando los resultados en la atención a la ciudadanía.

