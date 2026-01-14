Denuncian presunto fraude en remodelación de vivienda; afectada llama a más víctimas a denunciar

Monclova, Coahuila. – Ciudadana de Monclova denunció públicamente haber sido víctima de un presunto fraude por parte de un hombre identificado como Ángel Antonio "N", quien se ostentó como arquitecto y fue contratado para la remodelación de una vivienda, trabajos que —asegura la afectada— quedaron inconclusos, mal ejecutados y con un daño económico considerable.

De acuerdo con el testimonio, el señalado celebró un contrato para realizar una remodelación con un costo total de 288 mil pesos, cantidad que fue cubierta en su totalidad. Sin embargo, la obra no fue concluida y parte de los trabajos realizados presentó fallas visibles, desprendimientos y defectos estructurales a los pocos días.

¿Cómo ocurrió el fraude?

La denunciante explicó que, tras comenzar a dudar de la autenticidad profesional del contratista, acudió a verificar su información en el Registro Nacional de Profesionistas, donde constató que Ángel Antonio "N" no aparece registrado con cédula profesional, ni como arquitecto ni bajo el nombre con el que se presentó.

Asimismo, señaló que el contrato fue firmado en el domicilio de la madre del presunto responsable, ubicado en Monclova, mismo que habría sido utilizado como dirección de referencia para formalizar los acuerdos. Posteriormente, el individuo dejó dicho domicilio y cambió de residencia, dificultando su localización.

Detalles confirmados sobre el caso

La afectada afirmó contar con contratos, fotografías del estado actual de la obra, audios y mensajes en los que el señalado reconoce haber recibido el pago total y ofrece diversas excusas para no concluir el trabajo, pruebas que dijo estar dispuesta a presentar ante las autoridades correspondientes.

Finalmente, hizo un llamado a otras personas que pudieran haber sido víctimas de hechos similares a que se acerquen y presenten su denuncia formal, con el objetivo de que el caso sea investigado y evitar que más ciudadanos resulten afectados.