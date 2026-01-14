Expectación por visita de pastor genera largas filas en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– La próxima visita de un pastor a una iglesia cristiana provocó gran expectación entre la ciudadanía, lo que derivó en largas filas para la adquisición de boletos del evento.

La alta demanda por los pases permitió anticipar un lleno total, luego de que numerosas personas acudieran a asegurar su lugar para las actividades programadas.

La visita del pastor ha generado un gran interés en la comunidad cristiana de Ciudad Acuña.

El evento se llevará a cabo del 16 al 18 de enero en la iglesia ubicada sobre la calle Casillas, donde se espera la asistencia masiva de fieles provenientes de distintos puntos de la ciudad.

Se espera que el evento, programado del 16 al 18 de enero, esté lleno de asistentes.

Organizadores señalaron que la respuesta de la comunidad cristiana ha sido positiva, consolidando este encuentro como uno de los más concurridos en el inicio del año.