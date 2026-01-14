Largas filas en el Banco del Bienestar por pago de 65 y Más

Ciudad Acuña, Coahuila.– Con el inicio del año 2026, adultos mayores comenzaron a formar largas filas a las afueras del Banco del Bienestar para cobrar el apoyo correspondiente al programa de 65 y Más.

Desde temprana hora, beneficiarios acudieron a las instalaciones bancarias para recibir el pago bimestral, el cual se estará entregando a lo largo de la semana conforme al calendario establecido, de acuerdo con la inicial del apellido.

Filas de adultos mayores en el Banco del Bienestar

Las autoridades informaron que se espera la asistencia de todos los beneficiarios en los próximos días, ya que el programa dio inicio con los adultos mayores, quienes aprovechan estas fechas para recibir su recurso.

Proceso de entrega del apoyo federal

Se prevé que las filas continúen durante la semana en la ciudad, mientras se desarrolla el proceso de entrega del apoyo federal.