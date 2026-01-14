Contactanos
Coahuila

Largas filas en el Banco del Bienestar por pago de 65 y Más

Adultos mayores acuden desde temprano para cobrar el apoyo bimestral correspondiente al inicio de 2026.

Por Angel Garcia - 14 enero, 2026 - 04:14 p.m.
Largas filas en el Banco del Bienestar por pago de 65 y Más
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Acuña, Coahuila.– Con el inicio del año 2026, adultos mayores comenzaron a formar largas filas a las afueras del Banco del Bienestar para cobrar el apoyo correspondiente al programa de 65 y Más.

      Desde temprana hora, beneficiarios acudieron a las instalaciones bancarias para recibir el pago bimestral, el cual se estará entregando a lo largo de la semana conforme al calendario establecido, de acuerdo con la inicial del apellido.

      Placeholder

      Filas de adultos mayores en el Banco del Bienestar

      Las autoridades informaron que se espera la asistencia de todos los beneficiarios en los próximos días, ya que el programa dio inicio con los adultos mayores, quienes aprovechan estas fechas para recibir su recurso.

      Proceso de entrega del apoyo federal

      Se prevé que las filas continúen durante la semana en la ciudad, mientras se desarrolla el proceso de entrega del apoyo federal.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados