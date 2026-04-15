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Coahuila

Deportivo Lázaro se corona campeón de la Copa Titanes 2026

El equipo acuñense se impone en penales y destaca en la categoría 2014-2015.

Por Angel Garcia - 15 abril, 2026 - 05:48 p.m.
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– El equipo Deportivo Lázaro se proclamó campeón de la Copa Titanes 2026 en la categoría 2014-2015, reafirmando el talento deportivo infantil que existe en la ciudad.

      El conjunto acuñense logró avanzar en el torneo tras disputar una serie de encuentros llenos de intensidad, hasta llegar a la gran final donde enfrentó a Deportivo Estrada.

      El emocionante desenlace de la final

      El partido decisivo se caracterizó por su equilibrio y emoción, al grado de extenderse hasta la tanda de penales, instancia en la que Deportivo Lázaro logró imponerse para quedarse con el título.

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      Un equipo en ascenso

      Con este triunfo, los jugadores demostraron su nivel competitivo y el trabajo realizado, consolidándose como uno de los equipos destacados en su categoría.

      Este tipo de torneos busca continuar impulsando el desarrollo del deporte infantil en la región, brindando espacios para que nuevos talentos puedan crecer y destacar.

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