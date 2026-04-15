Nava se llena de adrenalina con el Burnout Exotic 2026

Nava, Coah. — La emoción del automovilismo se hará presente con la realización del evento Burnout Exotic Nava 2026, el cual promete una jornada llena de adrenalina y entretenimiento para los asistentes.

El evento Burnout Exotic Nava 2026 se llevará a cabo el 19 de abril

El próximo 19 de abril, la Unidad Deportiva Nava será sede de diversas competencias que incluyen rev, diseño y estética, quema de llanta y limbo car, atrayendo a participantes y aficionados de la región.

Un evento para todos los amantes del automovilismo

Se espera la participación de aficionados y competidores de la región, consolidando el evento como un punto de encuentro para los amantes del automovilismo. Además de las exhibiciones, el evento contará con música en vivo a cargo de DJ, así como venta de snacks, generando un ambiente ideal para convivir en familia y disfrutar de una tarde diferente.

Un ambiente familiar y de convivencia

Se espera la asistencia de visitantes de distintos puntos de la región, consolidando este tipo de actividades como una opción de esparcimiento que impulsa la convivencia social y el gusto por el automovilismo.