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Coahuila

Nava se llena de adrenalina con el Burnout Exotic 2026

Competencias, música y exhibiciones automotrices prometen un evento familiar lleno de emoción.

Por Alberto Ibarra Riojas - 15 abril, 2026 - 04:22 p.m.
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      Nava, Coah. — La emoción del automovilismo se hará presente con la realización del evento Burnout Exotic Nava 2026, el cual promete una jornada llena de adrenalina y entretenimiento para los asistentes.

      El evento Burnout Exotic Nava 2026 se llevará a cabo el 19 de abril

      El próximo 19 de abril, la Unidad Deportiva Nava será sede de diversas competencias que incluyen rev, diseño y estética, quema de llanta y limbo car, atrayendo a participantes y aficionados de la región.

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      Un evento para todos los amantes del automovilismo

      Se espera la participación de aficionados y competidores de la región, consolidando el evento como un punto de encuentro para los amantes del automovilismo. Además de las exhibiciones, el evento contará con música en vivo a cargo de DJ, así como venta de snacks, generando un ambiente ideal para convivir en familia y disfrutar de una tarde diferente.

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      Un ambiente familiar y de convivencia

      Se espera la asistencia de visitantes de distintos puntos de la región, consolidando este tipo de actividades como una opción de esparcimiento que impulsa la convivencia social y el gusto por el automovilismo.

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