Hallan restos biológicos En Pasta de Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Integrantes del Mando Unificado que participan en el rescate de mineros en Pasta de Conchos lograron ubicar restos biológicos y no biológicos en la Lumbrera Uno durante la madrugada de este miércoles, al interior del complejo carbonífero.

De manera extraoficial, trascendió esta información, lo que representa un avance significativo en las labores de búsqueda por parte de Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social además apoyados por la coordinación de Protección Civil Federal.

Hasta el momento, la STPS no ha emitido información oficial sobre el hallazgo. Sin embargo, viudas y familiares de los 38 trabajadores que permanecen atrapados en la Unidad 8 de Pasta de Conchos ya tienen conocimiento de lo ocurrido, lo que ha generado expectativa y esperanza entre la comunidad que por años ha exigido justicia y respuestas.

Los trabajos de reforzamiento en la mina continúan sin interrupción, con acciones coordinadas para garantizar la seguridad de los rescatistas. La labor se desarrolla bajo estrictos protocolos, buscando avanzar en la recuperación de los restos y en la identificación de los mismos, con el objetivo de brindar certeza a las familias.

Respecto a los restos no biológicos encontrados, se espera que en las próximas horas se brinde mayor información sobre su naturaleza y relevancia en el proceso de rescate.

Estos hallazgos forman parte de un esfuerzo constante por recuperar la memoria de los trabajadores que quedaron atrapados en la tragedia que dejó luto y desolación en los hogares de la Región Carbonífera.

Cabe recordar que el 19 de febrero de 2006 este complejo minero colapsó, dejando atrapados a 65 trabajadores. En aquel momento solo dos fueron rescatados, mientras que 63 quedaron atrapados en las entrañas de la tierra tras sellar la mina.

A lo largo de los años se han recuperado 25 cuerpos, durante los sexenios de Andrés Manuel López Obrador y, ahora en el gobierno que encabeza como Presidenta de la República la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, los restos mortales han sido identificados y entregados a sus familias para brindarles cristiana sepultura.

El hallazgo reciente renueva la esperanza de que más familias puedan cerrar un ciclo de dolor que se ha prolongado por dos décadas.