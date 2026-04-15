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Coahuila

Accidente automovilístico en Morelos-Nava moviliza cuerpos de emergencia

Tras el accidente en Morelos-Nava con una Ford Expedition, autoridades hacen un llamado a los automovilistas a respetar los límites de velocidad y extremar precauciones.

Por Alberto Ibarra Riojas - 15 abril, 2026 - 04:18 p.m.
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      Morelos, Coah. — Un accidente automovilístico registrado sobre la carretera Morelos-Nava, a la altura del rastro municipal, provocó la movilización de cuerpos de emergencia durante la jornada.

      La unidad involucrada fue una camioneta Ford Expedition color verde, modelo 2003, con placas del estado de Coahuila, que era conducida por Juan Manuel "N", de 43 años de edad, quien logró descender por su propio pie tras el percance.

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      El accidente ocurrió en la carretera Morelos-Nava, cerca del rastro municipal.

      Paramédicos brindaron atención en el lugar al conductor y, tras una valoración médica, se determinó que no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

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      Juan Manuel, de 43 años, no sufrió lesiones graves tras el percance.

      Autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a extremar precauciones al circular por esta vía, considerada de alto tránsito en la región, destacando la importancia de respetar los límites de velocidad para prevenir este tipo de incidentes.

      Las autoridades piden a los automovilistas extremar precauciones en esta vía.

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