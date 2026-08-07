Cuatro niñas de Ciudad Acuña representarán a México en torneo internacional de flag football

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Cuatro niñas acuñenses representarán a México en el torneo internacional World Cup Flag Football, que se llevará a cabo en Canadá.

Las seleccionadas son Renata, Maya, Silvana y Ximena, quienes participarán en la competencia internacional como representantes del país.

Las seleccionadas de Ciudad Acuña

De acuerdo con la información proporcionada, las deportistas comenzaron a destacar desde temprana edad en esta disciplina, cuyo crecimiento en Ciudad Acuña se ha fortalecido con el desarrollo de ligas escolares.

Impulso del fútbol bandera en la región

Asimismo, este impulso ha permitido que más atletas compitan en otras ciudades para adquirir experiencia y continuar con su desarrollo deportivo.