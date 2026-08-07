Contactanos
Coahuila

Cuatro niñas de Ciudad Acuña representarán a México en torneo internacional de flag football

Renata, Maya, Silvana y Ximena competirán en la World Cup Flag Football que se celebrará en Canadá.

Por Angel Garcia - 07 agosto, 2026 - 11:31 a.m.
Cuatro niñas de Ciudad Acuña representarán a México en torneo internacional de flag football
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD ACUÑA, COAH.– Cuatro niñas acuñenses representarán a México en el torneo internacional World Cup Flag Football, que se llevará a cabo en Canadá.

      Las seleccionadas son Renata, Maya, Silvana y Ximena, quienes participarán en la competencia internacional como representantes del país.

      Placeholder

      Las seleccionadas de Ciudad Acuña

      De acuerdo con la información proporcionada, las deportistas comenzaron a destacar desde temprana edad en esta disciplina, cuyo crecimiento en Ciudad Acuña se ha fortalecido con el desarrollo de ligas escolares.

      Impulso del fútbol bandera en la región

      Asimismo, este impulso ha permitido que más atletas compitan en otras ciudades para adquirir experiencia y continuar con su desarrollo deportivo.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados