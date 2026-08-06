Lamentan el fallecimiento de Alfonso Ortiz, 'El Coreano'

Con mensajes de cariño y pesar, trabajadores del volante de la línea Radio Taxímetro Guadalupe Oriente despidieron a Alfonso Ortiz Rosales, conocido entre compañeros y clientes como "El Coreano", quien falleció la noche del miércoles.

"No es un adiós, sino un hasta siempre. Descansa en paz, Alfonso Ortiz Rosales, ´El Coreano´", expresaron sus compañeros mediante una publicación oficial que rápidamente se llenó de comentarios y condolencias para su familia.

Alfonso Ortiz, de 52 años de edad, era reconocido por quienes lo conocieron como una persona alegre, risueña y amable, además de brindar una excelente atención a sus clientes.

Sus compañeros también destacaron su entrega al trabajo y el compromiso que mantenía en el desempeño de sus labores como operador de taxi, siempre con la intención de ofrecer un buen servicio.

La lucha por su vida terminó después de que el lunes sufriera una caída de una escalera mientras realizaba labores domésticas en su vivienda de la colonia Elsa Hernández.

Tras el accidente, inicialmente fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides. Debido a la gravedad del traumatismo craneoencefálico que presentaba, posteriormente fue canalizado a la Clínica 7 del IMSS y después enviado a la ciudad de Monterrey.

Durante más de un día, personal médico realizó esfuerzos para mantenerlo con vida; sin embargo, Alfonso Ortiz finalmente falleció la noche del miércoles a consecuencia de las lesiones sufridas en la caída.

La noticia generó muestras de solidaridad entre quienes compartieron con él durante sus años de trabajo, especialmente entre sus compañeros de la línea Radio Taxímetro Guadalupe Oriente, quienes lamentaron su partida y enviaron condolencias a sus familiares.

Más allá del volante y del servicio que ofrecía diariamente, "El Coreano" dejó entre sus compañeros y clientes el recuerdo de un hombre alegre, trabajador y atento, cuya ausencia será sentida por quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.