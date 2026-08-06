Eleuterio López asegura que no hay robos en escuelas de Monclova

A pocas semanas del inicio del ciclo escolar, no se han registrado robos en los Centros Educativos de Monclova, informó Eleuterio López, regidor de Seguridad Pública.

El funcionario señaló que se mantiene vigilancia preventiva en los planteles, con presencia de elementos durante el día y la noche, con el objetivo de evitar actos de vandalismo o robo durante el periodo previo al regreso a clases.

López llamó a los padres de familia a continuar resguardando y cuidando los planteles, además de colaborar con las autoridades mediante el reporte oportuno de cualquier situación sospechosa. "Lo que se busca prácticamente es tener presencia en todos los sectores, pero la herramienta más útil y la más necesaria siempre va a ser la participación ciudadana", señaló.

Explicó que los grupos de WhatsApp se mantienen como una herramienta de apoyo para la vigilancia, tanto en el sector educativo como entre vecinos de las distintas colonias. A través de estos grupos, los ciudadanos pueden reportar la presencia de personas que consideren sospechosas, para que las autoridades atiendan los avisos de manera inmediata.

El regidor destacó que, hasta el momento, no se ha registrado ninguna incidencia reportada por el coordinador de Servicios Educativos en la Región.

López insistió en la importancia de que padres de familia, vecinos y autoridades trabajen de manera coordinada para mantener protegidos los planteles durante las 24 horas y prevenir cualquier incidente.