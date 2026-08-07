Llevarán desayunos y esperanza a familias de pacientes del IMSS

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Con el objetivo de brindar apoyo y un momento de aliento a quienes atraviesan situaciones difíciles, el Grupo Altruista Restaurando Amor llevará a cabo una jornada solidaria el próximo domingo 9 de agosto en el Hospital General de Zona No. 11 del IMSS.

¿Qué actividades se realizarán en la jornada?

La actividad consistirá en la entrega de desayunos y en un espacio de oración dirigido a familiares de pacientes que permanecen en el hospital, muchos de los cuales pasan largas horas, e incluso días, acompañando a sus seres queridos.

Integrantes del grupo señalaron que un alimento caliente, una taza de café o una palabra de esperanza pueden marcar la diferencia para quienes enfrentan momentos complicados, por lo que hicieron una invitación a la ciudadanía para sumarse a esta causa mediante donativos o como voluntarios.

¿Cómo se puede participar en la jornada solidaria?

Con este tipo de acciones, la agrupación busca fortalecer la solidaridad y el apoyo comunitario, llevando un mensaje de esperanza a las familias que más lo necesitan.