Acusan a elemento de GN de presionar a joven tras choque en Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. - Un presunto caso de abuso de autoridad y posible corrupción fue denunciado por familiares de un joven involucrado en un accidente vial ocurrido el pasado fin de semana sobre la carretera federal, a la altura del ejido Palestina.

De acuerdo con la denuncia, lejos de brindar apoyo a la parte afectada y proceder contra el presunto responsable, elementos de la Guardia Nacional División Caminos habrían presionado al joven lesionado para aceptar un convenio y desistirse de cualquier acción legal.

El accidente y sus circunstancias

Los hechos se registraron cerca de las 19:00 horas, cuando un conductor presuntamente en estado de ebriedad provocó el percance sobre la vía federal. Según la versión de los denunciantes, al lugar arribó el sargento segundo Cristian Octavio para tomar conocimiento del accidente; sin embargo, en lugar de asegurar al conductor señalado, presuntamente lo trasladó hasta su domicilio.

Amenazas y presiones en el lugar

Fue en ese sitio donde, aseguran, familiares del presunto responsable —también bajo los efectos del alcohol— amenazaron al afectado con el fin de que desistiera de los hechos y aceptara un arreglo. Ante la gravedad del señalamiento, familiares de la víctima indicaron que ya realizan las gestiones necesarias para presentar una denuncia formal ante las instancias competentes y exigir que se investigue la actuación del elemento federal.

Reacciones y antecedentes

Los denunciantes señalaron que no sería la primera ocasión en que personal de la Guardia Nacional División Caminos se ve relacionado con presuntos actos de corrupción en la región, por lo que pidieron una revisión a fondo del caso.