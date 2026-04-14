Estudiantes de la primaria Indira Gandhi buscan apoyo para competencia nacional de robótica

La directora Adriana Campuzano lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para apoyar económicamente al equipo de robótica de la escuela primaria Indira Gandhi, luego de que sus alumnos lograran clasificar a la etapa nacional de esta importante competencia.

El anuncio, relató, estuvo lleno de emoción. Entre lágrimas y abrazos, estudiantes y docentes celebraron un logro que representa meses de esfuerzo, disciplina y entrega. "Nuestros niños lo lograron con talento, con disciplina y con un corazón enorme", expresó.

No obstante, el camino no ha sido sencillo. La directora reconoció que el equipo docente enfrentó momentos difíciles ante la falta de recursos y apoyo, lo que generó incertidumbre e incluso dudas sobre continuar. A pesar de ello, destacó la labor de las maestras, quienes dedicaron tiempo extra, gestionaron materiales y mantuvieron la motivación de los alumnos.

"Ellas creyeron cuando parecía imposible. Sostuvieron el sueño cuando parecía desvanecerse", afirmó al reconocer el compromiso del personal educativo.

El reto del financiamiento

Hoy, el reto es reunir los recursos necesarios para que los estudiantes puedan viajar al nacional, cubriendo gastos de transporte y hospedaje. Por ello, se hace un llamado a la sociedad a sumarse a esta causa.

"Para muchos puede ser solo un boleto, pero para ellos es una oportunidad que puede marcar sus vidas para siempre. Es demostrar que los sueños que nacen en una escuela pública también pueden llegar muy lejos", enfatizó.

Finalmente, Campuzano reiteró que no quieren rendirse después de haber llegado tan lejos, por lo que invitó a la comunidad a apoyar mediante la compra de boletos disponibles del número 261 al 270.

"Queremos que nuestros niños sepan que no están solos", concluyó.