Alertan por circulación de dólares falsos en comercios de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Comerciantes del municipio han identificado la circulación de billetes falsos, principalmente dólares, utilizados por algunas personas para realizar compras en diversos establecimientos.

Según reportes de los afectados, los billetes fueron detectados al momento de intentar usarlos en transacciones comerciales, lo que generó preocupación entre los negocios de la localidad.

¿Qué ocurrió?

El delegado de la Fiscalía General del Estado, Alfredo García Trejo, exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta y verificar la autenticidad del dinero que reciben, especialmente cuando se trate de divisas extranjeras.

"Es importante que la gente preste atención y, en caso de detectar billetes falsos, se comunique con los elementos estatales para dar seguimiento. Afortunadamente se han identificado algunos de estos casos y estamos pendientes para atender cualquier situación de delincuencia", señaló el funcionario.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier intento de pago con billetes sospechosos, con el fin de evitar daños económicos y apoyar en las investigaciones en curso.