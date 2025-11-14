Talento navense deslumbra en concurso estatal "Vive Libre Sin Drogas"

NAVA, COAH.— El talento de Nava brilló durante el Concurso Estatal de Talentos "Vive Libre Sin Drogas", donde Ángel Santiago Mejía Ibarra representó al municipio con una destacada presentación que cautivó por su carisma y desenvolvimiento escénico.

¿Qué ocurrió?

El joven recibió el respaldo de la Casa de la Cultura, dirigida por la profesora Magda Guzmán, así como del DIF Municipal, encabezado por Iracema Rodríguez, además del acompañamiento de quienes impulsaron su participación para que pudiera competir en el evento estatal.

¿Cuál fue la reacción de la comunidad?

La comunidad navense celebró el desempeño de Ángel y reconoció el esfuerzo y dedicación que mostró sobre el escenario, reiterando el compromiso de seguir apoyando a jóvenes talentosos que promueven mensajes positivos y ponen en alto el nombre de su municipio.