Detienen a "El Jarocho" con droga durante operativo en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a un hombre en posesión de diversas sustancias ilícitas durante acciones de vigilancia realizadas en la región.

El detenido fue identificado como Jorge N, alias 'El Jarocho', de 51 años de edad, con domicilio en el ejido San Carlos, municipio de Jiménez.

La detención de Jorge N

Durante la intervención, los agentes aseguraron una mochila color negro que contenía 83 bolsitas tipo ziploc en color rosa con sustancia granulada con características propias del cristal.

Asimismo, se le encontraron siete envoltorios de plástico con hierba verde con características similares a la marihuana, además de dinero en efectivo.

Acciones de la autoridad

El sujeto fue puesto a disposición de un juez de control, quien determinará su situación legal conforme avancen las investigaciones.

Autoridades señalaron que estas acciones forman parte de los operativos permanentes para combatir la delincuencia en la región.