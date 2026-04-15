Claudia Sheinbaum evalúa fracking en Coahuila con expertos

CIUDAD DE MÉXICO 15-Apr-2026 .-La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que si el Comité de Expertos avala el "fracking" para obtener gas, sería factible realizarlo en el estado de Coahuila.

"Evidentemente si ellos plantean por decir algo, una hipótesis, es factible hacerlo en Coahuila. Hay mayor factibilidad porque no hay población cercana en cierta zona, entonces pasaríamos a la parte social, evidentemente a la consulta con las comunidades para que sea una decisión colectiva.

"Nunca vamos a pasar por encima de ninguna comunidad porque siempre es nuestra esencia", dijo durante la presentación del Comité de Expertos formado por miembros de la UNAM, la UAM, el IPN y otras instituciones que tienen dos meses para analizar si el País implementará el "fracking" con tecnologías innovadoras menos dañinas.

La Mandataria insistió en que sería un trabajo colectivo con las comunidades.

"En primer lugar pues con los académicos es creo que un ejercicio inédito en nuestro País, el incorporar a la academia, a las universidades públicas de nuestro país, los investigadores de estos temas a que nos ayuden a tomar a la mejor decisión posible para el futuro de México y para la soberanía nacional".

La Presidenta destacó que además México ya consume gas no convencional que proviene de Texas, en un 75 por ciento.

Para la Presidenta, quién indicó que estaba en contra del "fracking", hay que priorizar la soberanía energética.

"Hay que voltear a ver nuevamente al (fracking) con ojos de soberanía y con ojos de reducción al máximo los impactos ambientales, porque no hay ninguna actividad humana que no sea de impacto ambiental, sino la reducción y mitigación de los impactos ambientales".