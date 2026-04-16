En Múzquiz mujer sufre ataque epiléptico durante evento en plaza Hidalgo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Durante un evento realizado en la plaza Hidalgo de esta ciudad, una mujer identificada como Evangelina Torres sufrió un ataque epiléptico que la dejó inconsciente, generando preocupación entre los asistentes.

El incidente ocurrió mientras se desarrollaban las actividades públicas en el lugar en el centro histórico.

Elementos de la guardia civil, bajo el mando del maestro Carlos Mendoza Vargas, acudieron de inmediato para brindar auxilio a la afectada.

Gracias a su rápida intervención, la situación pudo ser controlada en los primeros instantes, evitando mayores complicaciones.

Posteriormente, paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana llegaron al sitio para proporcionar atención pre hospitalaria.

Los cuerpos de emergencia estabilizaron a la paciente y verificaron sus signos vitales antes de proceder con el traslado.

La mujer fue llevada al Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina", donde recibió atención médica más detallada.

Personal médico se encargó de continuar con la valoración y tratamiento necesario para garantizar su recuperación.

Acciones de la autoridad

El hecho puso de manifiesto la importancia de la pronta respuesta de las corporaciones de seguridad y los servicios de emergencia, quienes actuaron de manera coordinada para salvaguardar la integridad de Evangelina en un momento crítico.