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Coahuila

Riña en La Misión termina con varias personas detenidas en Acuña

Elementos de seguridad atendieron un reporte de riña en el centro de Ciudad Acuña, donde los conflictos entre vecinos son cada vez más frecuentes.

Por Ángel García - 17 octubre, 2026 - 01:58 p.m.
Caen detenidas varias personas por riña en la Misión
Caen detenidas varias personas por riña en la Misión
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      Elementos de seguridad detuvieron a varias personas tras atender un reporte de riña en el sector de La Misión, ubicado en la zona centro de la ciudad.

      Los conflictos y enfrentamientos entre vecinos se han incrementado en distintos sectores de Ciudad Acuña. En estas zonas, las detenciones múltiples se han vuelto cada vez más frecuentes, principalmente durante los fines de semana.

      La problemática también persiste en colonias donde se registran conflictos recurrentes, con riñas que derivan en operativos de seguridad y detenciones de varias personas.

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