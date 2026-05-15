Detenida en Del Río mujer vinculada a tráfico de migrantes en Laredo

Ciudad Acuña.– Autoridades de Texas detuvieron en Del Río a una mujer identificada como Mayra Alejandra Huerta, señalada por presuntamente participar en una operación de tráfico de personas relacionada con la muerte de seis migrantes encontrados en un vagón de tren en Laredo.

La acusada compareció este jueves ante una corte bajo cargos de "conspiración para encubrir a indocumentados", mientras agentes localizaron armas y 53 mil dólares en efectivo dentro de una residencia donde fue arrestada.

De acuerdo con las investigaciones, tres hombres salieron desde ese domicilio ubicado en Del Río hacia México y, posteriormente, las víctimas habrían abordado un vagón de carga del tren que partió de Long Beach, California, el pasado 7 de mayo.

El convoy llegó a Del Río el 9 de mayo y continuó su trayecto hacia San Antonio y después a Laredo, donde fueron localizados los cuerpos.

El alcalde de Laredo, Víctor Treviño, informó durante una conferencia de prensa que las seis personas murieron a causa de un golpe de calor antes de ser encontradas por las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como cinco hombres y una mujer, de entre 14 y 56 años de edad, según la Oficina del Médico Forense del Condado de Webb. Tres eran originarios de México y tres de Honduras.

Las autoridades no han revelado sus identidades.

El jefe de la Policía de Laredo, Miguel A. Rodríguez, indicó que el caso apunta a una operación de contrabando humano, por lo que ya se dio parte al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), instancia que encabeza las investigaciones federales.

Además, las autoridades investigan si la muerte de una séptima persona localizada cerca de las vías del tren en San Antonio estaría relacionada con el mismo caso.