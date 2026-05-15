Adultos mayores celebran el Día de las Madres con música y alegría en Nava

Nava.– Con música, baile y muchas sonrisas, integrantes del grupo del Adulto Mayor disfrutaron de un festejo organizado con motivo del Día de las Madres en el Auditorio Municipal "21 de Febrero".

Durante la tarde, las asistentes participaron en dinámicas recreativas, cantaron y convivieron en un ambiente lleno de entusiasmo, donde no faltaron los momentos de diversión y alegría entre amigas.

La celebración en el Auditorio Municipal

La celebración permitió que las mamás compartieran momentos especiales y disfrutaran de una jornada preparada para reconocerlas y consentirlas en esta fecha significativa.

Un ambiente festivo lleno de alegría

Entre aplausos, risas y muestras de cariño, el festejo dejó gratos recuerdos entre las participantes, quienes agradecieron la convivencia y el ambiente que se vivió durante el evento.