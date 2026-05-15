Los hechos se registraron en la colonia Mina Siete escapa por la puerta falsa neorrositense

NUEVA ROSITA, COAH.- La mañana de este viernes se registró un lamentable hecho en la colonia Mina Siete de esta ciudad, donde un hombre identificado como Edgar N, de 29 años de edad, decidió escapar por la puerta falsa en el patio de su hogar.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el occiso utilizó una cuerda para acabar con su existencia. El hallazgo fue reportado a las autoridades, quienes acudieron de inmediato al lugar para confirmar la situación y dar inicio a las diligencias correspondientes.

Acciones de la autoridad

El Delegado de la Fiscalía General del Estado en la región Carbonífera, Licenciado Diego Garduño Guzmán, confirmó los hechos y señaló que se trata del noveno caso de suicidio registrado en esta cuenca.

La cifra refleja una preocupante tendencia que ha encendido las alarmas en las instituciones de salud, Seguridad Pública y Fiscalía puesto que en Múzquiz se han registrado 5 fallecimientos, en Sabinas 3 y 1 en esta ciudad.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento del caso y procedieron a acordonar el área. Posteriormente, peritos en criminalística realizaron las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos, siguiendo los protocolos establecidos.

Detalles confirmados

Trascendió que, el infortunado, no dejó recado póstumo, sin embargo, la persona posiblemente era adicto al consumo de estupefacientes, destacó la autoridad, añadiendo que, la necropsia de ley, determinará las causas de la muerte.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para atender la salud mental y buscar apoyo profesional en situaciones de crisis. Asimismo, recordaron que existen líneas de ayuda y programas de prevención disponibles para quienes atraviesen momentos difíciles, con el objetivo de evitar que tragedias como esta sigan ocurriendo en la Cuenca Carbonífera.