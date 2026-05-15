INE se deslinda de lonas con códigos QR colocadas cerca de casillas en Coahuila

El Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que las lonas y propaganda con códigos QR colocadas en distintos puntos de Coahuila, presuntamente relacionadas con información sobre casillas electorales, no forman parte de la promoción oficial del organismo.

La vocal ejecutiva del INE explicó que dicha publicidad aparentemente fue instalada por una organización ajena al instituto, por lo que ya se realizan revisiones en los domicilios autorizados para la instalación de casillas con el fin de evitar confusión entre la ciudadanía.

"Todas las campañas de promoción y participación ciudadana que realiza el Instituto Nacional Electoral se hacen de manera institucional, con autorización de escuelas o domicilios y siempre llevan el logotipo oficial del INE", señaló.

Indicó que las lonas detectadas no contienen identificación oficial del organismo electoral y, aunque únicamente mostraban frases y códigos QR sin propaganda partidista visible, el instituto decidió actuar de inmediato para evitar interpretaciones erróneas.

Desde que se tuvo conocimiento de la situación, el INE comenzó a difundir en sus redes sociales que toda información oficial relacionada con el proceso electoral únicamente se publica a través de medios institucionales y materiales identificados con la imagen oficial del organismo.

Asimismo, capacitadores y supervisores electorales recibieron instrucciones para revisar los domicilios donde se instalarán casillas y verificar que no exista propaganda ajena al instituto dentro de esos espacios.

La funcionaria puntualizó que dentro de las casillas no puede existir ningún tipo de lona o promoción que no sea institucional, aunque reconoció que algunas fueron colocadas en domicilios particulares o negocios cercanos.

Explicó además que la Junta Local Ejecutiva del INE en Coahuila ya solicitó a la organización responsable retirar las lonas ubicadas dentro o cerca de las casillas, y advirtió que, de presentarse una denuncia formal, corresponderá a las autoridades electorales determinar si existe alguna falta o ilícito electoral.

Finalmente recordó que, de acuerdo con la legislación electoral, toda propaganda relacionada con participación ciudadana debe retirarse tres días antes de la jornada electoral.