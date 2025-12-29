Detienen a joven con presunta droga en la colonia Porvenir, en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– Una mujer fue detenida por elementos de seguridad tras ser sorprendida en posesión de narcóticos, como parte de las acciones permanentes contra la delincuencia que se realizan en la ciudad.

La detenida fue identificada como Alani Yadhira "N", de 19 años de edad, quien fue asegurada sobre la calle Justo Sierra, en la colonia Porvenir, luego de que las autoridades le encontraran sustancias ilícitas.

Detalles de la detención

Durante la intervención, se aseguró un bolso color azul que contenía cinco bolsitas de plástico con un polvo blanco con características similares a la droga conocida como cocaína. Asimismo, se decomisó dinero en efectivo consistente en tres billetes de 100 pesos, cuatro de 50 pesos y diez de 20 pesos, que en conjunto suman 700 pesos, además de dos teléfonos celulares.

Acciones de las autoridades

De igual manera, fue asegurado un vehículo Hyundai Elantra modelo 2017, color negro, presuntamente propiedad de la detenida. Las autoridades continúan con los operativos de seguridad en la ciudad para combatir la delincuencia.