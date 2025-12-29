Intervención quirúrgica para María José en Galveston tras evolución positiva

La pequeña María José, de cinco años de edad, será sometida a una intervención quirúrgica luego de haber mostrado una respuesta positiva al tratamiento médico que recibe en el hospital infantil de Galveston, donde permanece internada desde su traslado el pasado fin de semana.

Lo anterior lo dio a conocer su tía, Flor Macías, quien viajó con María José y Damaris, la madre de la menor, quien informó que los médicos han reportado una evolución favorable en el estado de salud de la pequeña. "Gracias a Dios, todo está bien, ya estamos aquí en el hospital, ya estamos aquí su familia, la niña está mejorando mucho y se le ha dado una gran atención", indicó al señalar que los especialistas aseguraron que la pequeña está fuera de peligro y que ha tenido una buena respuesta por lo que "todo va a estar bien".

Detalles de la intervención quirúrgica

De acuerdo con la información proporcionada por la familia, este lunes la pequeña entrará a cirugía para realizarle una limpieza profunda de la piel dañada por las quemaduras, y no se descarta que posteriormente requiera injertos. Las lesiones se concentran principalmente en cabeza, manos y pies, actualmente la menor se encuentra sedada e intubada, aunque estable y con signos vitales dentro de parámetros normales. "En dos días ya le quitan el tubo, ha tenido una buena mejoría de ayer a ahora" comentó su tía Flor Macías.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

Traslado y atención médica

Detalló que el traslado desde México hasta Estados Unidos se realizó sin contratiempos y que la atención médica ha sido constante desde su llegada. Respecto al pronóstico de recuperación, señaló que aún no se les ha informado un tiempo estimado de hospitalización, aunque la familia mantiene la confianza en una evolución positiva.

Macías también informó que Damaris, madre de la menor, podría ser sometida también a una cirugía este lunes debido a quemaduras profundas en un brazo y un pie. Comentó que aunque ambas se encuentran en Galveston, reciben atención en hospitales distintos, ya que uno es exclusivamente pediátrico y comentó que están viendo la forma de cubrir los gastos de la atención de Damaris que no están dentro del programa, por lo que actualmente se realizan trámites para activar una aseguranza que cubra la atención.

Finalmente, la familia expresó su agradecimiento a la asociación Border Shrines Club que hizo posible el traslado y la atención especializada a la pequeña.