Avanza Monclova con obras clave

Monclova, Coah.- Como parte del trabajo permanente para impulsar un desarrollo ordenado y elevar la calidad de vida de las familias monclovenses, esta semana el alcalde Carlos Villarreal arrancó y supervisó obras estratégicas que, en conjunto, representan una inversión superior a los 13.8 millones de pesos, y se realizan en coordinación y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Acciones de la autoridad

Entre estas acciones destaca el arranque de la Construcción de Oficinas Administrativas, Explanada y Bodega de Instalaciones para Capillas de Velación para Pensionados, un proyecto con inversión superior a los 5 millones de pesos, que permitirá mejorar la atención y los servicios dirigidos a este sector.

Asimismo, el alcalde supervisó la obra de pavimentación en la calle San Marcos, en la colonia Óscar Flores Tapia, donde se invierten más de 3.1 millones de pesos para fortalecer la conectividad vial con la colonia Amistad, atendiendo una demanda sentida de las y los vecinos.

Proyectos educativos y deportivos

En materia educativa, se constató el avance del nuevo techo estructural del CBTIS No. 36, obra ejecutada por el ICIFED con una inversión superior a los 5.7 millones de pesos, como parte de la estrategia Impulso Educativo del programa Mejora Coahuila, impulsado por el Gobierno del Estado.

De igual manera, en el ámbito deportivo, se supervisó el avance del nuevo campo de tiro con arco que se construye en la Unidad Deportiva "Nora Leticia Rocha", el cual llevará el nombre de Sebastián García, Premio Estatal del Deporte, como reconocimiento a su trayectoria y al orgullo que representa para Monclova.

Al respecto, el alcalde Carlos Villarreal señaló que estas acciones reflejan una visión clara de desarrollo y coordinación institucional: "Seguimos avanzando con obras que mejoran el entorno, fortalecen los servicios y generan mejores condiciones de vida para nuestra gente. Seguiremos construyendo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para que el desarrollo llegue a todos los sectores de Monclova", expresó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado, impulsando proyectos que ...