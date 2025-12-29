Pese al alza en refacciones, el servicio se mantiene sin cambios.

A pesar del incremento en el precio de refacciones y de la baja natural en la demanda que se presenta en el arranque del año, taxistas de la región Centro descartaron un aumento en las tarifas, al señalar que por el momento los costos siguen siendo sostenibles.

¿Qué declaró Javier Hernández del Ángel sobre las tarifas?

Javier Hernández del Ángel, secretario de la Federación de Transportistas de la CTM en la región Centro, informó que en los últimos días el servicio ha mantenido buen ritmo con las actividades de la temporada decembrina, sin que se tengan quejas por parte de los usuarios en cuanto a las tarifas.

"El servicio estuvo muy bien, como quien dice, estuvimos trabajando al 100 por ciento, sin que se registren hasta el momento quejas en cuanto al tema de las tarifas en contra de los choferes de taxi".

¿Cómo afecta la baja demanda a los taxistas en enero?

Reconoció que el mes de enero suele ser un mes complicado para el gremio, ante la caída en la demanda del servicio de taxis, lo cual se registra a partir de la tercera semana del mes de enero, ya que en las primeras semanas aún se tiene movimiento en la ciudad.

El líder transportista reconoció que ya se preparan ante las condiciones que se dan al inicio del año, con disminución del pasaje, así como de los aumentos en refacciones, algo que se presenta cada año y que los choferes ven la manera de soportar.

Mencionó que para el 2026 no se contempla un aumento en las tarifas, sin embargo indicó que el único factor que podría impactar de manera directa al sector sería un aumento en el precio de la gasolina.

"Mientras no haya incremento de gasolina, estamos bien, nos podemos sostener, pero un aumento en el precio del combustible sí nos pega y ya tendríamos que ver, por lo pronto estamos bien".

Hernández del Ángel detalló que actualmente circulan en Monclova cerca de 750 taxis y reiteró que, hasta el momento, no se tiene contemplado ningún aumento en las tarifas.