Detienen a dos mujeres tras cateo con droga en la colonia Gámez Sumarán

Ciudad Acuña, Coah.– Dos mujeres fueron detenidas luego de un cateo realizado en un domicilio de la colonia Gámez Sumarán, donde autoridades localizaron diversas sustancias ilícitas.

Las detenidas fueron identificadas como Lesly "N", alias "La Flaca", de 28 años, y Alondra "N", alias "La Nona", de 26 años, ambas residentes de la calle 14 del mismo sector.

¿Qué ocurrió?

Durante la intervención, los agentes aseguraron 32 bolsitas que contenían una sustancia granulada con características de metanfetamina, así como cuatro bolsitas de plástico negro con hierba verde similar a la marihuana.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las dos mujeres quedaron a disposición de las autoridades correspondientes por el delito de posesión de narcóticos.