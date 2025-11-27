Familias de Saltillo abandonan perros en Bella Unión: vecinos piden ayuda

ARTEAGA, COAHUILA.- Habitantes del ejido Bella Unión han manifestado su hartazgo ante el abandono constante de perros por parte de familias provenientes de Saltillo y de la propia cabecera municipal. Señalan que la situación se ha salido de control, al grado de que "hay más perros que personas" en el lugar.

De acuerdo con los testimonios, es común ver vehículos detenerse en la curva de acceso al ejido para dejar a los animales. "Ya es bien frecuente que vienen de ahí de Saltillo y los vienen y dejan aquí en la curva; nada más bajan al animalito y se arranca el carro o la camioneta", relató una vecina que vive justo en este punto y que ha sido testigo de la problemática por los últimos años.

Los habitantes aseguran que el problema ha crecido de manera notable. Cada vez observan más perros con collar o señales de haber sido mascotas domésticas, pero que ahora deambulan sin rumbo.

Basta recorrer las calles principales para encontrar decenas de canes que, por su apariencia, llevan mucho tiempo sobreviviendo en la calle.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Ante esta situación, los pobladores hacen un llamado urgente a las autoridades municipales para implementar acciones que pongan fin al abandono y brinden atención a los animales que ya se encuentran en el sector.