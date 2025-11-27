Instalan gran bazar de mercancía americana en la Unidad Deportiva de Nava

NAVA, COAH. — El propietario de Top Ten Outlet, José Miguel López, anunció la instalación de un amplio bazar de mercancía americana 100% original en la Unidad Deportiva de Nava, donde ofrecen marcas como Under Armour, Adidas, Puma, Fila y más, con precios que aseguran ser iguales o incluso más bajos que en tiendas de descuento en Estados Unidos.

¿Qué marcas estarán disponibles?

López detalló que el evento estará disponible del jueves al domingo, de 10:00 a 19:00 horas, y destacó que la dinámica consiste en abrir cajas nuevas diariamente, lo que garantiza a los visitantes encontrar productos distintos en cada recorrido.

Señaló que este tipo de bazares ha impulsado nuevos emprendimientos en ciudades como Monterrey, Apodaca, Piedras Negras y otras, donde compradores adquieren mercancía para revender en internet, bazares, tianguis o incluso para montar boutiques.

¿Qué tipo de productos se ofrecerán?

El dueño explicó que hay ropa, calzado, accesorios y artículos deportivos para todas las edades, además de que cuentan con gran variedad en tallas y modelos debido a la llegada constante de nuevos lotes.

López reiteró la invitación a las familias de la región para aprovechar estos cuatro días de venta especial, donde se aceptan pagos con tarjeta y efectivo, y hay suficiente mercancía para todos.