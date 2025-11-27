Denuncian robos y consumo de drogas en colonia Analco de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Habitantes de la colonia Analco, en Ramos Arizpe, denunciaron que la inseguridad se ha convertido en parte de su vida cotidiana, con asaltos, consumo de drogas en vía pública y robos a cualquier hora del día.

Por temor a represalias, los vecinos omitieron sus datos, pero coincidieron en que la situación se ha agravado en los últimos meses. Señalaron que, aunque la policía acude a los reportes, evita ingresar a las zonas que consideran de mayor riesgo.

"La policía llega, pero no se mete a donde está lo mero bueno, ahí hasta ellos le sacan y se hacen de la vista gorda", expresó uno de los habitantes.

¿Cuál es la situación actual en la colonia Analco?

Otro vecino comentó que incluso actividades simples, como ir con los niños a la tienda, se han vuelto riesgosas debido a la presencia constante de personas consumiendo drogas en plazas y espacios públicos.

"Los reportamos y a veces se los llevan, pero más tarda la policía en venir que ellos en volverse a poner ahí".

Además, los robos son frecuentes y se registran a plena luz del día. Los habitantes aseguran que los ladrones se llevan desde focos y bicicletas hasta herramientas y otros objetos de valor.

¿Qué piden los vecinos ante esta situación?

Ante este panorama, las familias piden mayor presencia policiaca, acciones contundentes y un freno real a la inseguridad que los obliga, incluso, a imponer un "toque de queda" para no salir después del anochecer.