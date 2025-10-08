Javier Enrique "N", alias 'Kike Ibarra', capturado en Ciudad Acuña por fuerzas federales

CIUDAD ACUÑA, COAH. – En un operativo federal de alto impacto, fue detenido Javier Enrique "N", alias "Kike Ibarra", presunto operador del Cártel del Noreste (CDN) y considerado uno de los criminales más buscados por agencias de seguridad de Estados Unidos.

La captura se llevó a cabo el pasado lunes 6 de octubre en dos puntos distintos de la ciudad, tras ejecutar órdenes de cateo en las colonias Fraccionamiento Amistad y Las Américas, durante un despliegue encabezado exclusivamente por fuerzas federales.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fuerza Especial Conjunta (FEC), con apoyo de inteligencia nacional y sin intervención de corporaciones estatales o municipales.

Junto a "Kike Ibarra" fue detenido su hermano, Juan Armando "N", también vinculado a actividades ilícitas en la región.

De acuerdo con fuentes de seguridad, Javier Enrique "N" estaba involucrado en el trasiego de drogas y migrantes hacia Estados Unidos, además de tener presuntos vínculos con narcomenudeo, lavado de dinero y robo en la zona norte de Coahuila. Era buscado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que habían emitido alertas internacionales en su contra.

Durante el operativo se aseguraron armas de fuego y presuntas sustancias ilícitas. Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Piedras Negras, donde continuarán su proceso legal.

Las investigaciones federales habrían identificado a los sujetos tras varios meses de trabajo de inteligencia. Según reportes extraoficiales, los implicados operaban con protección de un mando policial estatal, quien actualmente se encuentra bajo investigación.

Desde el fin de semana, fuerzas federales mantienen una presencia activa en Ciudad Acuña, y se prevé que los operativos continúen con más detenciones en puerta. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial.