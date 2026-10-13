Capturan a hombre por posesión de drogas en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a Sergio "N", de 29 años, alias "El Pachón", quien contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de posesión de narcóticos.

Detalles de la detención

El detenido, con domicilio en el sector Altos de Santa Teresa, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes tras su captura.

La orden de aprehensión fue girada por un juez de primera instancia en materia penal del sistema acusatorio y oral.