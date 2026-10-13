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Coahuila

Buscan jóvenes de Morelos abrirse paso en el modelaje

Un casting convocó a jóvenes interesadas en el modelaje, quienes podrán exhibir productos de la región.

Por Alberto Ibarra - 13 octubre, 2026 - 04:03 p.m.
Jóvenes de Morelos participaron en un casting para incursionar en el modelaje.
Jóvenes de Morelos participaron en un casting para incursionar en el modelaje.
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      MORELOS, Coahuila - Jóvenes de Morelos participaron en un casting organizado por la coach Griselda Martínez para buscar oportunidades en el modelaje y colaborar en futuras ediciones de Expo Emprendedores Morelos Coahuila.

      Oportunidades para jóvenes en el modelaje

      La convocatoria busca que las participantes adquieran experiencia frente al público y tengan la oportunidad de modelar prendas, accesorios y otros productos de negocios locales durante próximos eventos.

      Además de abrir una alternativa para las jóvenes interesadas en esta actividad, la iniciativa plantea un espacio para que pequeños comerciantes de la región den a conocer sus productos. Sin embargo, la participación de las seleccionadas dependerá de la organización de futuras ediciones y de las oportunidades que se generen.

      Apoyo a comerciantes locales

      Martínez agradeció a las jóvenes que respondieron a la convocatoria y a Mónica Isela Martínez Jiménez por facilitar el lugar donde se realizó el casting.

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