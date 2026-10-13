Llama autoridad judicial a conductor que atropelló a Jesucristofer

MONCLOVA, COAH. - A casi un mes de la muerte de Jesucristofer Iván Orozco Cruz, de 19 años, un nuevo video del accidente que le costó la vida salió a la luz, mientras avanzan las audiencias judiciales para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Nataly Cruz Cadena, madre del joven, informó que el conductor señalado como presunto responsable, Gerardo "N", ya fue llamado por la autoridad judicial a comparecer.

Sin embargo, expresó su preocupación por que permanece en libertad y teme que pueda evadir la justicia. El accidente ocurrió el 9 de septiembre de 2026, en el cruce de las calles Francisco I. Madero y Gilberto Limón, en la colonia Veteranos, al oriente de Monclova.

De acuerdo con la información proporcionada por la madre, Jesucristofer circulaba en su motocicleta cuando fue embestido por una camioneta. El joven falleció el 14 de septiembre a consecuencia de las múltiples lesiones que sufrió.

Cruz Cadena señaló que, en las nuevas imágenes, captadas aparentemente por una cámara de seguridad de un campo deportivo cercano, se observa que su hijo circulaba por su carril, mientras que la camioneta transitaba por el lado izquierdo.

En la grabación, según la versión de la madre, se aprecia el momento en que el conductor de la camioneta intenta ingresar al estacionamiento de una tienda Oxxo e invade el carril por el que circulaba el motociclista, provocando el impacto.

La madre sostuvo que el conductor presuntamente viajaba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, por lo que pidió que las autoridades esclarezcan las circunstancias del accidente y se haga justicia por la muerte de su hijo.

Aunque reconoció que existen avances en el proceso y que ya se llevan a cabo audiencias, insistió en que el caso debe continuar hasta que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Nataly Cruz reiteró su exigencia de justicia para Jesucristofer y pidió que el proceso avance, ante el temor de que el señalado pueda sustraerse de la acción de las autoridades.