Advierten tintes políticos en protestas del IMSS; se acercan elecciones

MONCLOVA, COAH. - El síndico de la fracción de Morena, Leonardo Rodríguez, pidió revisar los controles internos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para determinar si los problemas de abasto de medicamentos y otros insumos en las clínicas se deben a fallas en la distribución o a deficiencias administrativas.

Ante las manifestaciones de trabajadores del IMSS, el funcionario informó que presentará ante el Gobierno Federal las quejas que han expresado los empleados, quienes tienen derecho a exigir mejores condiciones laborales.

Análisis de la distribución de insumos en el IMSS

Rodríguez consideró necesario verificar que los medicamentos lleguen en tiempo y forma a las unidades médicas, así como garantizar que los insumos recibidos tengan el destino previsto.

Explicó que debe distinguirse entre una falla en el suministro de medicamentos y la falta de control interno sobre su manejo, por lo que planteó revisar la actuación de los órganos administrativos responsables.

Señaló que existe un esfuerzo importante para garantizar el abastecimiento, pero insistió en que también se requiere supervisión al interior de las instituciones para asegurar que los medicamentos y otros insumos lleguen a quienes los necesitan.

Por otra parte, Rodríguez advirtió que las manifestaciones en sectores como la salud, la educación y los apoyos sociales pueden adquirir un componente político ante la cercanía de un proceso electoral.

Implicaciones políticas de las manifestaciones

Consideró que la oposición puede buscar capitalizar estas inconformidades; sin embargo, sostuvo que esto no debe impedir que se atiendan las demandas de los trabajadores ni que se les brinden espacios de participación.

Finalmente, señaló que también es necesario valorar las inversiones en infraestructura y mantener el compromiso de mejorar la eficiencia del sistema de salud.