DIF estatal designa nuevo coordinador en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coah.— Con el objetivo de fortalecer los programas sociales en la región, el DIF estatal nombró a Armando Reyes como nuevo coordinador en Ciudad Acuña, quien tendrá la responsabilidad de operar y dar continuidad a los apoyos dirigidos a sectores vulnerables.

El relevo en la coordinación busca mantener e intensificar los trabajos en beneficio de menores, adultos mayores y personas en situación de abandono, a través de programas como platillos calientes en escuelas, transporte UNEDIF y el programa AMA (Adultos Mayores en Abandono).

Asimismo, se reforzará la operación de los comedores comunitarios para adultos mayores, donde también se brinda atención integral.

Autoridades señalaron que, bajo el nuevo liderazgo, se pretende ampliar el alcance de estos esquemas sociales para asegurar que los beneficios lleguen a más personas, en línea con las políticas del Gobierno del Estado.