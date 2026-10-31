Suman dos suicidios en Acuña, hallan a hombres sin vida

CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.- Dos hombres fueron localizados sin vida la mañana de este sábado en distintos domicilios de la colonia 5 de Mayo, en hechos que las autoridades investigan como suicidios.

Identificación de las víctimas

El primer caso ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Lechuguilla número 1855, donde fue localizado Ismael Zamarripa Chavarría, de 50 años, conocido como "El Puma" y reconocido en el sector por desempeñarse como mecánico. De acuerdo con los reportes, el hombre murió por una herida de arma de fuego.

Vecinos habrían solicitado la intervención de las autoridades luego de escuchar una detonación.

El segundo caso se reportó en la calle Guajuco, también en la colonia 5 de Mayo, donde fue localizado sin vida otro hombre, quien presuntamente se quitó la vida por suspensión. Hasta el momento, las autoridades no habían confirmado su identidad; únicamente se informó que se trata de una persona del sexo masculino.

Respuesta de las autoridades

A ambos lugares acudieron elementos de Seguridad Pública, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y peritos, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias de ambos hechos y confirmar la identidad del segundo fallecido.