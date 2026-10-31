Despiden con emotivo reconocimiento a maestro de educación física tras 36 años de servicio

NAVA, Coahuila - Entre muestras de cariño, gratitud y reconocimiento, la comunidad educativa de la primaria Miguel Hidalgo y Costilla, turno matutino, despidió al profesor Jesús Eduardo Montoya Rodríguez, quien concluyó una trayectoria de 36 años dedicados a la enseñanza de la Educación Física y a la formación de niñas y niños.

Reconocimiento a una Trayectoria Ejemplar

Conocido afectuosamente como "Profe Lalo" o "El Tigre", el maestro se ganó el aprecio de alumnos y compañeros gracias a su entrega y compromiso con la educación.

Durante más de tres décadas promovió el deporte, la disciplina, el compañerismo y el respeto, valores que trascendieron las actividades en las canchas y acompañaron a distintas generaciones durante su formación escolar.

Legado y Valores en la Educación

Su jubilación representa el cierre de una importante etapa profesional, pero también deja recuerdos, enseñanzas y el cariño de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y aprender de él.

La comunidad escolar reconoció no solo sus años de servicio, sino también la huella humana que deja en la escuela, deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida.