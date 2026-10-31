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Coahuila

Se preparan familias de Cinco Manantiales para celebrar Halloween

Niños y jóvenes de la región se preparan para pedir dulces en una celebración que reúne a familias y vecinos.

Por Alberto Ibarra - 31 octubre, 2026 - 12:59 p.m.
Familias de Cinco Manantiales preparan disfraces para que niñas y niños disfruten de la celebración de Halloween.
Familias de Cinco Manantiales preparan disfraces para que niñas y niños disfruten de la celebración de Halloween.
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      CINCO MANANTIALES, Coahuila - La elección de disfraces, la búsqueda de accesorios y los preparativos para salir a pedir dulces forman parte de la emoción que viven niñas, niños y jóvenes de Nava y otros municipios de Cinco Manantiales ante la celebración de Halloween este 31 de octubre.

      Para muchas familias, esta fecha representa una oportunidad de compartir tiempo con sus hijos, recorrer las calles del vecindario y convivir con vecinos y amigos.

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      Preparativos y emoción por Halloween

      Los más pequeños esperan con entusiasmo lucir sus personajes favoritos y llenar sus bolsas de dulces durante la noche.

      Precauciones para una celebración segura

      La celebración también transforma las calles y colonias en espacios de encuentro entre familias, aunque los recorridos nocturnos requieren algunas precauciones.

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      Acompañar a los menores, utilizar disfraces visibles y caminar por las banquetas son medidas importantes para disfrutar de la tradición sin exponerse a accidentes.

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