Se preparan familias de Cinco Manantiales para celebrar Halloween

CINCO MANANTIALES, Coahuila - La elección de disfraces, la búsqueda de accesorios y los preparativos para salir a pedir dulces forman parte de la emoción que viven niñas, niños y jóvenes de Nava y otros municipios de Cinco Manantiales ante la celebración de Halloween este 31 de octubre.

Para muchas familias, esta fecha representa una oportunidad de compartir tiempo con sus hijos, recorrer las calles del vecindario y convivir con vecinos y amigos.

Preparativos y emoción por Halloween

Los más pequeños esperan con entusiasmo lucir sus personajes favoritos y llenar sus bolsas de dulces durante la noche.

Precauciones para una celebración segura

La celebración también transforma las calles y colonias en espacios de encuentro entre familias, aunque los recorridos nocturnos requieren algunas precauciones.

Acompañar a los menores, utilizar disfraces visibles y caminar por las banquetas son medidas importantes para disfrutar de la tradición sin exponerse a accidentes.